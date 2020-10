Catania, consegnava le dosi di “erba” in bici

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri della Squadra Lupi di Catania hanno arrestato il 24enne Antonio Paratore per spaccio di droga. I militari lo seguivano da alcuni giorni monitorandone i movimenti e le “abitudini di lavoro”, riuscendo così a comprendere la zona dove operava, corrispondente al vecchio quartiere della Civita, precisamente tra piazza Cutelli e le vie Barcaioli, Porta di Ferro e Billotta.

Il giovane pusher, in sella a una bici elettrica bianca, raggiungeva il cliente, ne riceveva l’ordinazione, per poi spostarsi in via Billotta dove aveva nascosto, dietro l’unità esterna di un climatizzatore attiguo a un garage, parte delle dosi che doveva consegnare agli acquirenti.

Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di marijuana, suddivisa in 15 dosi, nascoste anche negli slip indossati, e i 10 euro appena incassati dalla cessione dello stupefacente. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.