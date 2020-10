Siracusa, aggredito infermiere all’Umberto I

Share Tweet Whatsapp Email

SIRACUSA – Un’aggressione ai danni di un infermiere del pronto soccorso del presidio ospedaliero Umberto Primo di Siracusa è stata denunciata da Franco Nardi della Funzione pubblica Cgil e Vincenzo Vaccaro della Cgil Sanità.

Secondo quanto riferito dai due sindacalisti un paziente sottoposto a cure di primo intervento al pronto soccorso “prima inveiva contro un infermiere per poi arrivare a colpirlo con violento colpo in faccia tanto da causargli la perdita dell’udito all’orecchio sinistro, da accertare se momentanea o definitiva”.

La Fp Cgil nei prossimi giorni proclamerà lo stato di agitazione dei dipendenti del pronto soccorso: “Chiediamo sia alla direzione generale che a quella sanitaria di intensificare i controlli e i presidi delle aree in questione. I nostri sanitari in questo momento delicato in cui sono già sottoposti a particolari situazioni di stress dovuti all’emergenza Covid, non possono assolutamente essere sottoposti a situazioni di pericolo e di inadeguatezza”.