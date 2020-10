Sicilia: 4 morti e 233 nuovi positivi

Share Tweet Whatsapp Email

Quattro morti e 233 nuovi casi. Questo il bilancio dell’emergenza coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri l’aumento era stato di 259 contagi). Poco più di 7.000 i tamponi, 24 i guariti, 35 i ricoverati in terapia intensiva (+2). Il numero degli attuali positivi sale a 3.901.

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 85 a Palermo, 77 a Catania, 22 a Messina, 15 a Ragusa, 12 ad Agrigento, 11 a Siracusa, 7 a Trapani, 4 a Caltanissetta.

INDICE DI CONTAGIO: SICILIA SECONDA. L’indice di contagio Rt supera il valore soglia di 1 in 13 Regioni e 2 province autonome, a Trento e Bolzano. Lo indica l’ultimo monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute. La Campania ha il valore maggiore, con 1.24, seguita da Sicilia con 1.22 e da Trento a 1.18. Migliori il Molise con 0.61, Emilia Romagna a 0.84 e Marche con 0.91.

MEDICO E INFERMIERI MALATI. La Fsi-Usae (Federazione sindacati indipendenti), dopo avere appreso che al presidio ospedaliero di Caltagirone risultano contagiati un medico e 7 infermieri, tutti nell’area non Covid in cardiologia, ha scritto alla direzione generale dell’Asp Catania “affinché si possa interrompere la catena, mettere in sicurezza il personale e gli utenti”.

POSITIVO UN VIGILE A RAGUSA. Un vigile urbano di Ragusa è risultato positivo al Covid. Tutti i colleghi del comando saranno sottoposti a tampone entro oggi e nel frattempo gli uffici della polizia locale sono stati sanificati. Il sidnaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, invita alla tranquillità affermando che “la situazione è sotto controllo”.

RECORD DI TAMPONI IN ITALIA. In tutta Italia i casi aumentano ancora: nelle ultime 24 ore 5.372 positivi in più (ieri erano stati 4.458), con 28 morti. I tamponi sono stati 129.471, nuovo record. I casi totali sono ora 343.770, le vittime 36.111.

I nuovi contagi giornalieri individuati in Lombardia sono 983, con un balzo che porta la regione a sopravanzare la Campania che ne registra 769. In Veneto sono 595 i positivi nelle ultime 24 ore, 483 in Toscana.

I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di altre 29 unità nelle ultime 24 ore, portando il totale a 387. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece cresciuti di 161 unità, arrivando a 4,086. Gli attualmente positivi hanno sfondato la soglia dei 70 mila: sono ora 70.110, con un incremento di 4.158 in un giorno, mentre i guariti in più sono solo 1.186 per un totale di 237.549. In aumento di quasi 4 mila anche i positivi in isolamento domiciliare, che sono ora 65.637.