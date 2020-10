Catania, scatto furioso di un eritreo ubriaco

Si scaglia contro un carabiniere e un medico del 118 intervenuti per soccorrerlo in via Crispi: 29enne in manette

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 29enne eritreo Futwi Bahlbi, munito di regolare permesso di soggiorno, per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Un cittadino ha segnalato a un carabiniere in servizio di vigilanza nella sede del tribunale di via Crispi che, tra la via Crispi e piazza Giovanni Verga, c’era un uomo in terra apparentemente privo di sensi.

Il militare, dopo aver allertato il 118, si è avvicinato all’uomo per verificarne le condizioni ma questo, si è improvvisamente alzato aggredendolo con un violento pugno al volto. Azione replicata pochi secondi dopo quando si è accanito sul medico del 118 che tentava di prestargli soccorso.

In chiaro stato di esaltazione psicomotoria per l’abuso di alcol, oltre a minacciare i presenti “questa storia non finisce qua”, ha tentato di colpire anche gli altri carabinieri arrivati in ausilio del collega i quali, comunque, sono riusciti a bloccarlo e ammanettarlo.

Sia il carabiniere sia il medico sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro per ferite alle labbra e alle arcate dentarie.