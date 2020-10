Vendeva prodotti ittici in cattivo stato di conservazione: denunciato ambulante abusivo (FOTO)

PALAGONIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia, coadiuvati da personale dell’Asp di Catania, hanno denunciato un pregiudicato catanese di 56 anni per vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione.

I militari nel mercato in via Circonvallazione hanno sorpreso l’uomo, mentre metteva in vendita dei prodotti ittici senza autorizzazione e senza il minimo rispetto delle norme igienico-sanitarie. Sono stati sequestrati 4,5 kg di pesce spada, 6 kg di “donax trunculs” (telline), 2,5 kg di sardine, 7,5 kg di coryphaena hippurus (lampuga), 4 kg di sgombro.