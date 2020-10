Un arresto per furto a Sant’Agata di Militello, 42enne in carcere per continue evasioni dai domiciliari (FOTO)

CATANIA – Due arresti dei carabinieri di Catania. In esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Patti (Me), i militari hanno arrestato il 55enne catanese Angelo Santoro. Dovrà espiare la pena residua di 2 mesi di reclusione per furto aggravato commesso nell’aprile del 2016 a Sant’Agata di Militello (Me). Il 55enne è stato posto ai domiciliari.

Nella stessa giornata, i militari hanno arrestato il 42enne Agatino Giuffrida di Catania. L’uomo soltanto qualche giorno fa, ancora una volta, era evaso per recarsi in via San Jacopo per procurarsi una dose di marijuana ma era stato riconosciuto e arrestato dai carabinieri. Le diverse violazioni degli arresti domiciliari, pertanto, hanno determinato l’adozione del provvedimento e Giufrida è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.