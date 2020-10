Rivolta dei migranti nel centro accoglienza

Share Tweet Whatsapp Email

Rivolta nel centro di accoglienza nel centro di accoglienza di viale Cannatello al Villaggio Mosè di Agrigento. Diversi migranti hanno lanciato materassi e suppellettili dalla finestre che hanno costretto le forze dell’ordine a intervenire in tenuta antisommossa. I migranti vorrebbero abbandonare la struttura dopo un mese di quarantena, ma tra loro ci sarebbero ancora alcuni positivi al tampone.

Il video è stato rilanciato sulla pagina di Matteo salvini che ha commentato: “Le immagini che non vedrai al tg. Agrigento, immigrati in centro di accoglienza con positivi Covid non vogliono rispettare la quarantena, proteste violente e sassaiole durante il giorno e poi di notte appiccano il fuoco. Alcuni riescono a fuggire, feriti anche due poliziotti. Però per il governo è tutto sotto controllo e si aboliscono i #decretisicurezza…!”.