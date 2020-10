Covid, 10 casi a Zafferana Etnea

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Il Comune di Zafferana Etnea ha reso noto che tra la cittadinanza sono stati rilevati dieci casi positivi al Covid. E’ stata la stessa amministrazione locale a rendere nota la notizia attraverso i propri canali social.

“Dopo un lungo periodo di apparente tranquillità purtroppo dobbiamo fare i conti con l’emergenza Coronavirus, nelle ultime ore sono stati registrati 10 casi di pazienti positivi al Covid-19 la maggior parte di loro sono asintomatici e i loro familiari e le persone con le quali sono stati in contatto stanno seguendo scrupolosamente l’isolamento domiciliare in attesa dell’esito del tampone” si legge in una nota.

“Non è il momento di dare numeri o di cercare morbosamente “nomi e cognomi”. E’ il momento di mantenere comportamenti prudenti e adottare tutte le cautele previste che assumo ora più che mai rilevanza pubblica” conclude il Comune.