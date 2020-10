Catania, marijuana e coca in uno stivale

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri della squadra “Lupi” del comando provinciale di Catania hanno arrestato nella il 41enne catanese Gaetano Giuffrida, già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, accusato di detenzione e spaccio di stupefacenti.

L’uomo è stato visto più volte uscire dalla sua abitazione in via De Principe a San Cristoforo e recarsi in un garage abbandonato per poi far rientro a casa.

Durante una perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato oltre un chilo di marijuana, conservata in diverse buste di plastica nascoste sotto del materiale di risulta, circa 130 grammi di cocaina in pietra, conservata in una busta di plastica occultata dentro uno stivale di gomma; mentre l’uomo, perquisito, aveva in tasca circa 150 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività illecita. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Augusta.