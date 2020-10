Catania, incendia 13 cassonetti dei rifiuti

Quarantenne appicca il fuoco ai contenitori per la differenziata nelle vie Plebiscito e Garibaldi: denunciato

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Un quarantenne catanese, S.D.M., ha dato fuoco a 13 contenitori stradali di prossimità, posizionati nelle vie Plebiscito e Garibaldi, per la raccolta differenziata. L’uomo è stato denunciato. Lo segnala la Dusty che si occupa della raccolta rifiuti nel capoluogo etneo.

Nell’incendio è stata anche danneggiata anche un’auto parcheggiata, a fuoco pure alcuni cartoni che erano stati accatastati al di fuori di un negozio di scarpe in via Etnea in attesa di essere ritirati da personale della nettezza urbana.

L’uomo, che era stato visto da alcuni testimoni mentre appiccava il fuoco, fermato dalla volante ha consegnato spontaneamente un accendino senza dare alcuna spiegazione circa il suo comportamento.