Catania, bambino insegue ladro di cellulari

Rapina un undicenne in panineria, poi una donna in via Etnea: bloccato e denunciato 42enne

CATANIA – Un pregiudicato catanese, Z.M., di 42 anni, è stato denunciato per il furto del cellulare a un bambino di 11 anni in una panineria del centro storico e a una donna in via Etnea.

Il bambino è stato circuito con la scusa della partecipazione a una promozione che lo avrebbe premiato con un panino, ma non appena il ladro si è trovato in possesso del telefono si è immediatamente allontanato.

Il genitore del bambino, che si trovava fuori dal locale per attendere il figlio, non si era accorto di nulla. Preoccupandosi del fatto che il piccolo non uscisse dal locale, si è accorto che il figlio si era allontanato.

Immediatamente, grazie alle segnalazioni giunte al 112, sono scattate le ricerche del bambino che è stato individuato da una volante in via Sangiuliano. Raggiunto dal padre, il piccolo ha raccontato la sua disavventura, aggiungendo di aver inseguito il ladro per cercare di recuperare il telefono, intento non riuscito perché il ladro si era allontanato a bordo di un’auto guidata da un complice.

Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona i poliziotti hanno messo a fuoco il volto dell’individuo, la cui identità era, però, sconosciuta. A mettere nei guai il ladro è stata una sua successiva incursione, questa volta ai danni di una signora alla quale ha sottratto ancora una volta il telefonino, mentre si trovava in via Etnea.

Anche questa volta le immagini della videosorveglianza lo hanno ripreso. I poliziotti che avevano ben in mente il suo volto lo hanno incrociato e bloccato in piazza Giovanni XXIII.