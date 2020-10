Covid a scuola, crescono contagi in Sicilia

Share Tweet Whatsapp Email

Continuano a crescere i casi di alunni positivi al coronavirus nelle scuole siciliane.

A Catania mamma e figlio contagiati, lezioni sospese nel circolo didattico Mario Rapisardi. L’attività didattica proseguirà nella piattaforma G-suite. Nella scuola c’è anche un fratellino del bimbo contagiato che però è risultato negativo.

A Giarre terza studentessa positiva nel liceo scientifico Leonardo. L’alunna, pur in assenza di sintomi, ha fatto il tampone in forma preventiva ed è risultata positiva. Isolamento anche per i compagni di classe.

A Valverde, il sindaco ha disposto la chiusura per due giorni di tre aule dell’istituto comprensivo Padre Gabriele Allegra per consentire la sanificazione dei locali dopo la notizia di un caso di coronavirus che riguarda il genitore di uno dei bimbi che frequentano la scuola.

Nel I circolo didattico Sante Giuffrida di Adrano contagiato un alunno di quinta elementare. Il bambino è in quarantena a casa e sta bene, scattato l’isolamento per i 25 compagni di classe con le lezioni a distanza.

Un positivo al Covid 19 si è registrato in una quarta del liceo scientifico Galileo Galilei di Palermo e l’intera classe da ieri e fino al 16 ottobre farà la didattica a distanza. Lo ha comunicato ai genitori, agli insegnanti al personale Ata la dirigente dell’istituto Chiara Di Prima. “Questa situazione – scrive la preside – dimostra, ancora una volta, quanto sia importante il rispetto delle norme (uso della mascherina, distanziamento, igienizzazione delle mani) che come comunità ci siamo dati allo scopo di evitare, nei limiti del possibile, l’ulteriore diffusione del contagio”.

Un’alunna è risultata positiva in una classe dell’istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Palermo e i compagni e alcuni professori sono in quarantena. I familiari della ragazzina, assente da alcuni giorni, hanno comunicato che la positività della figlia dopo aver ricevuto l’esito del tampone. “Abbiamo subito informato i genitori e i docenti della classe interessata e abbiamo sanificato la scuola – dice la dirigente Giovanna Genco -. Ventisette persone, tra compagni di classe e docenti, sono in isolamento, in attesa dell’esito dei test”.

La classe da oggi ha iniziato la didattica a distanza. “Abbiamo comunicato subito il caso per email al dipartimento Prevenzione dell’assessorato regionale alla Salute, che ci ha risposto immediatamente e ha disposto l’isolamento. Abbiamo già fatto la sanificazione. Questa mattina l’ingresso è stato un po’ posticipato – continua la dirigente -. La scuola oggi è regolarmente aperta”.