Covid: +198 in Sicilia, boom di tamponi

Altri 198 nuovi positivi (due dei quali sono migranti) nelle ultime 24 ore, ma molti più tamponi del giorno precedente (6.754 contro 2.656).

Il report quotidiano sulla diffusione del coronavirus in Sicilia fa registrare anche un altro decesso. I ricoverati con sintomi salgono a 368 (+7), quelli in terapia intensiva restano 28, i guariti sono 107. Il totale degli attuali positivi è ora a quota 3.448.

Questo il dettaglio per province: Palermo 72, Catania 51, Trapani 28, Caltanissetta 15, Agrigento 12, Ragusa 8, Siracusa 7, Messina 5.

ANASTASI TERZO SENATORE M5S CONTAGIATO. “Il test per il Covid è risultato positivo, un fatto di questo genere è importante che si sappia e ricorda l’uso importante della prevenzione. Io francamente non ne ho idea di come ho beccato questo virus, può essere stato un mio collega o potrei averlo preso in giro. Starò 15 giorni in isolamento”. Lo annuncia su Fb il senatore siciliano M5S Cristiano Anastasi. “State attenti. Io sono asintomatico, sto bene ma non possiamo correre rischi”, conclude.

TRE CASI NEL PATERNO’ CALCIO. Tre positività al Covid sono state accertate nel Paternò Calcio, società che prende parte al campionato di Serie D. “Il Paternó Calcio – ha comunicato il club – con la presente nota comunica che allo stato attuale , tre componenti tra staff tecnico e squadra, sono risultati essere positivi al tampone oro-faringeo e dunque positivi al virus Covid-19. La società ha attivato ieri tutte le procedure ed i contatti con la Lega, Asp e le autorità competenti in attesa di ulteriori disposizioni”.

CHIUSO STADIO DELLE PALME A PALERMO. In seguito di un caso accertato di positività al Covid-19 del congiunto di un dipendente in servizio allo stadio Vito Schifani, l’impianto (che si trova accando al Barbera) verrà chiuso all’utenza, con effetto immediato, per effettuare la sanificazione della struttura. Le attività riprenderanno al rilascio del necessario nulla osta dell’Asp.

POSITIVO SANITARIO OSPEDALE PARTINICO. Un operatore socio sanitario dell’ospedale Civico di Partinico, nel Palermitano, è risultato positivo al Covid-19 e dovrà sottoporsi a un secondo tampone. Il dipendente si trova in quarantena. L’Asp di Palermo ha eseguito i tamponi a quanti sono stati a contatto con l’operatore e al momento tutti sono risultati negativi. Nel corso della prima emergenza sanitaria, la scorsa primavera, la struttura era stata trasformata in Covid-hospital e qualcuno ne chiede il ripristino, mentre i sindaci vogliono che resti aperto il pronto soccorso e siano mantenuti disponibili tutti i 90 posti letto.

STABILE LA CURVA IN ITALIA. Resta stabile la curva del Covid in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati individuati 2.677 nuovi casi – dunque circa 400 in più rispetto a ieri – ma sono stati individuati con 99.742 tamponi, quasi 40mila in più rispetto ai 60.241 di domenica. Il totale dei guariti e dimessi sale invece a 234.099, con un incremento nelle ultime 24 ore di 1.418