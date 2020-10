Share Tweet Whatsapp Email

CARLENTINI (SIRACUSA) – I carabinieri hanno arrestato per atti persecutori nei confronti di una donna e violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale due uomini di Carlentini, di 68 e 27 anni, padre e figlio. I militari dell’Arma sono intervenuti in seguito alla telefonata di una donna, che mentre si trovava a bordo della propria autovettura aveva subito un’aggressione da parte del suo ex convivente.

I militari hanno raggiunto la donna, e nel frattempo è giunta a forte velocità una vettura con a bordo l’ex convivente, che dopo aver cercato di travolgere tutti i presenti, in preda all’ira è sceso dalla macchina brandendo una falce ed avventandosi contro la donna, minacciandola di morte. I carabinieri sono riusciti ad immobilizzarlo, ma poco dopo è arrivata una seconda auto, guidata dal figlio dell’aggressore, che è riuscito a colpire la donna con un bastone.