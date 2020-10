Share Tweet Whatsapp Email

BIANCAVILLA (CATANIA) – I carabinieri di Biancavilla hanno arrestato il 49enne Alfio Sarvà per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Intorno a mezzogiorno di ieri numerosi cittadini hanno contattato i carabinieri lamentando che in via Damiano Chiesa un uomo stava creando disagi e schiamazzi perché in evidente stato di alterazione dovuta al consumo di bevande alcoliche.

I militari, al loro arrivo, hanno trovato l’uomo che nel tentativo di non essere preso, si era nascosto rannicchiato sul sedile posteriore della sua auto, una Renault Twingo.

Vistosi scoperto, l’uomo ha cominciato a inveire contro i militari investendoli con ogni insulto e dimenandosi nel tentativo di non essere arrestato. L’auto è stata posta sotto sequestro perché priva della copertura assicurativa.