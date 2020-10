Sicilia: meno tamponi, più contagi

Covid in risalita: 128 nuovi malati e due morti, entrambi a Palermo. Il dettaglio per provincia . Studente positivo al Duca degli Abruzzi di Catania

Meno tamponi e più malati. Sale la curva dei contagi da coronavirus in Sicilia.

I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 128 (ieri erano stati 85) a fronte di 2.656 tamponi (il giorno precedente erano stati 3.498).

Si registrano altri 2 morti, che fanno portano il totale a 321. Le vittime sono una donna di 65 anni e un uomo di 71 anni, entrambi deceduti a Palermo.

I pazienti in terapia intensiva sono 28 (+4), quelli ricoverati 361 (+32). Il totale degli attuali positivi tocca quota 3.358, i guariti sono 15.

Questa la suddivisione dei casi per provincia: Palermo 63, Catania 31, Ragusa 15, Messina 10, Caltanissetta 5, Trapani 3, Siracusa 1.



STUDENTE POSITIVO AL DUCA DEGLI ABRUZZI A CATANIA. Un altro caso di Covid nelle scuole catanesi è stato registrato al Politecnico del mare-Duca degli Abruzzi. Insegnanti e studenti sono stati messi in quarantena a seguito della positività di un alunno. La dirigente scolastica, Brigida Morsellino, ha subito attivato tutti i protocolli sanitari previsti dal ministero e dalla Regione.

PALERMO: CASO SOSPETTO IN MUNICIPIO. A seguito di un presunto caso di positività al Covid-19 di un dipendente, su disposizione del vicesegretario generale è stata disposta, in via precauzionale, la chiusura domani di Palazzo delle Aquile, a Palermo, per procedere alla sanificazione di tutti i locali, già concordata con la struttura Reset che opera al palazzo di città. Salvo indicazioni diverse, gli uffici riapriranno mercoledì.

ITALIA: SCENDONO I CONTAGI, MA POCHI TAMPONI. Calano ancora i nuovi contagi in Italia, ma a fronte di un numero molto basso di tamponi, come di consueto per la domenica. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.257 positivi (ieri erano stati 2.578), frutto di appena 60.241 test, già in calo ieri sopra quota 92 mila. Le vittime sono 16, contro le 18 del giorno precedente.

Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale a 327.586, i morti sono ora 36.002 Il maggior numero di nuovi casi di nuovo di gran lunga in Campania con 431 infetti individuati. Nessuna regione fa registrare zero nuovi casi.

I nuovi contagi sono 251 in Lombardia, 248 nel Lazio, 230 in Veneto. I pazienti in terapia intensiva aumentano di 20 unità, arrivando a 323, i ricoverati con sintomi sono 200 in più a quota 3.487. Gli attualmente positivi sono ora 58.903 (+1.474), i guariti e dimessi 232.681 (+767).