Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – La polizia ha arrestato Rosa Fragale, 47 anni, accusata di detenzione di droga. In casa gli agenti del commissariato Brancaccio hanno trovato 5 chili di hashish. Fondamentale il supporto dei cani antidroga che hanno fiutato la sostanza stupefacente nascosta in un’intercapedine dietro una parete attrezzata. La donna è la moglie di Fabio Cucina, coinvolto in diverse inchieste per droga e morto nel 2017 mentre si trovava nel carcere Saluzzo, in provincia di Cuneo. Il giudice ha convalidato l’arresto.