Focolaio Covid al policlinico di Catania

Allarme al policlinico di Catania per un focolaio Covid nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. Sarebbero 6 i casi di contagi accertati (un’infermiera, un’ostetrica e 4 operatori sanitari).

La Fsi-Usae Federazione Sindacati Indipendenti ha subito inviato una nota indirizzata alla direzione generale del Policlinico San Marco con la quale chiede un incontro urgentissimo “per definire la chiusura immediata dell’Unità di Ostetricia e Ginecologia, Pronto Soccorso Ostetrico e Sala parto del P.O. Policlinico Rodolico”.

“Secondo le voci che circolano da diverse ore sulla presunta positività al coronavirus di diversi operatori sanitari in azienda – continua la nota – in particolare di 6 dipendenti, non resta che chiudere il reparto, sanificare l’intero padiglione 3 e sottoporre il personale rimasto a obblighi di vigilanza e al tampone”.

“Chiediamo infine verifiche e valutazioni urgentissime, dei percorsi, delle zone filtro, dei dispositivi di protezione individuali di cui sono dotati, di verificare quanti pazienti sono stati ricoverati nel reparto e in quali condizioni di salute”, concludono i sindacalisti.