“Overtrade”, altri sei arresti a Catania

CATANIA – I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Catania, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla V Sezione penale del Tribunale di Catania, hanno arrestato sei persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso e attività di commercio, offerta in vendita e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Destinatari dei provvedimenti: Antonino Sebastiano Battaglia, 27 anni, in atto detenuto nel carcere catanese di piazza Lanza; Salvatore Castorina, 37 anni, detenuto a Trapani per altra causa; Sebastiano Lombardo, 31 anni; Rosario Miraglia, 35 anni; Michele Angelo Fichera, 54 anni e Rosario Zagame, 48 anni, in atto detenuto nel carcere palermitano di Pagliarelli.

I sei arrestati sono stati coinvolti nell’attività investigativa che, nel gennaio scorso, aveva portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catania nell’ambito dell’operazione denominata “Overtrade” nei confronti di 38 persone, appartenenti al gruppo di Mascalucia articolazione locale della cosca Santapaola Ercolano.

Il Gip di Catania, originariamente, non aveva però inteso contestare i capi d’imputazione oggetto dell’odierna ordinanza cautelare a carico dei sei arrestati, determinando l’appello da parte dell’Ufficio di Procura avverso la decisione. Dopo le formalità di rito, Lombardo, Miraglia e Fichera sono stati trasferiti nel carcere di piazza Lanza.