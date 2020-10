Siracusa, donna incinta positiva al Covid

Share Tweet Whatsapp Email

SIRACUSA – A seguito del caso di una gestante positiva al Covid dopo che si era presentata al pronto soccorso ostetrico dell’ospedale Umberto primo di Siracusa e ricoverata in emergenza per il parto, sono scattate le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza.

Tutto il personale e gli utenti venuti in contatto con la donna sono stati controllati e tutti gli ambienti sono stati prontamente sanificati. I tamponi effettuati hanno dato tutti esito negativo. La gestante è stata prontamente isolata e affidata alle cure degli epidemiologi e, poiché asintomatica, è già stata dimessa ed affidata alle Usca territoriali.

A Palermo due infermieri sono risultati positivi all’ospedale Ingrassia. Si tratta di marito e moglie. Nel reparto di geriatria dello stesso ospedale anche una paziente dopo un primo tampone negativo è risultata positiva. I controlli sono stati eseguiti quando un infermiera dell’ospedale è risultata positiva. L’Asp ha iniziato i controlli con chi è entrato in contatto con la donna. Novanta in tutto, fanno sapere dall’Asp, i tamponi fatti e risultati negativi. Altri trenta sono stati ripetuti dopo la positività della paziente geriatrica arrivata dalla provincia di Palermo, ma anche in questo caso sarebbero risultati tutti negativi.