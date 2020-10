Coronavirus, altri due morti in Sicilia

Stabile l’andamento dei contagi con 140 nuovi positivi: il dettaglio per provincia . Italia: 2.500 casi in un giorno

Share Tweet Whatsapp Email

Altri due morti per Covid in Sicilia. Secondo i dati di oggi sono 140 i nuovi casi di contagio nell’Isola (ieri 156), su 5.552 tamponi effettuati. Un ricovero in più in terapia intensiva (da 20 a 21), 26 tra dimessi e guariti. Il totale degli attuali positivi è adesso di 3.048.

Questa la suddivisione dei nuovi positivi per provincia: 62 a Palermo, 36 a Catania, 14 a Trapani, 10 a Caltanissetta, 6 a Ragusa, 6 ad Agrigento, 4 a Messina, uno a Siracusa e uno a Enna.

Restano alti, per il secondo giorno consecutivo, i nuovi contagi per Covid 19 in Italia. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 2.499 (ieri l’aumento era stato di 2.548). E’ ancora record di tamponi: quelli effettuati sono stati 120.301, circa duemila in più. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale a 319.908. Stabile rispetto a ieri l’incremento del numero delle vittime: 23 in un giorno, per un totale di 35.941.

Sono 53.997 gli attualmente positivi, 1.350 più di giovedì. I dati del ministero della Salute confermano inoltre la crescita dei pazienti ospedalizzati: nelle terapie intensive ci sono oggi 294 persone, tre in più nelle ultime 24, mentre nei reparti ordinari sono 3.142, rispetto a ieri 77 in più. Il totale dei dimessi e dei guariti sale invece a 229.970 con un incremento di 1.126 in un giorno.