Spaccio in via Pantelleria, pusher condannato a 3 anni e mezzo (FOTO)

CATANIA – I carabinieri di Catania, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Catania, hanno arrestato il 49enne Giuseppe Motta. L’uomo fu arrestato il 6 giugno del 2018 dai carabinieri mentre spacciava cocaina in via Pantelleria. Perquisito sul posto, gli furono sequestrate 15 dosi di cocaina e 200 euro in contanti. Motta dovrà espiare la pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare.