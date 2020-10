In Sicilia il coronavirus non accelera, ma provoca ancora una vittima

Share Tweet Whatsapp Email

Un altro decesso per Covid in Sicilia: a perdere la vita è stato un 72enne di Palermo. Secondo i dati di oggi sono 156 i nuovi casi di contagio nell’Isola (ieri 170), su circa 6.500 tamponi effettuati. Un ricovero in più in terapia intensiva (da 19 a 20), ma anche 85 tra dimessi e guariti.

Questa la suddivisione dei nuovi positivi per provincia: 88 a Palermo, 20 a Catania e a Ragusa, 10 a Messina, 6 a Trapani, 5 a Siracusa e ad Agrigento, 2 a Caltanissetta.

RICOVERATO IL SINDACO DI VILLAFRATI. Il sindaco di Villafrati, Francesco Agnello è stato ricoverato all’ospedale Civico di Palermo. Con lui anche il segretario comunale Sebastiano Furitano. Le loro condizioni si sono aggravate tanto che è stato necessario il trasporto in ospedale nei reparti Covid. A Villafrati, una delle prime zone rosse in Sicilia, i nuovi positivi sono 65, quindi 32 in più rispetto al precedente bollettino. Tanti i messaggi di solidarietà rivolti dai cittadini al sindaco e al segretario di pronta guarigione. Agnello è stato sempre in prima linea in questi mesi quando il primo focolaio nella casa di cura Villa delle Palme aveva creato non poche apprensioni.

A PALERMO 3 PALLANOTISTI POSITIVI. Salgono a tre i giocatori del Telimar Palermo positivi al coronavirus. A Francesco Lo Cascio si aggiungono Mario Del Basso e Fabrizio Di Patti. Lo comunica la società che insiste nel far presente che sono sempre stati rispettati i protocolli anticovid, con l’unica eccezione di una foto fatta festanti alla fine della Fase 2 di Coppa Italia. “Avendo ora la Federnuoto imposto di fare i tamponi alle squadre con le quali i nostri atleti sono entrati in stretto contatto giocando le partite di Coppa – dice il presidente Marcello Giliberti – stanno venendo fuori altre positività, che hanno portato a rinviare tutte le partite interessate previste per la prima giornata di Campionato. Il tema è delicato e complesso, in ballo c’è la salute pubblica”.

CONTAGIATA UN’INSEGNANTE DI PARTINICO. Una docente dell’istituto comprensivo Casa del Fanciullo, nel plesso in via Fogazzaro a Partinico, è risultata positiva al Covid. Il dirigente scolastico Carmelo Belfiore lo ha comunicato all’Asp di Partinico che inizierà il tracciamento degli alunni e dei docenti che sono stati a contatto con l’insegnante. La scuola resta aperta.

ITALIA: SCHIZZANO I CASI. Schizzano i contagi per Covid 19 in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.548 nuovi casi, un incremento che non si verificava da oltre cinque mesi e che è stato individuato con un numero di tamponi record, 118.236, circa 13 mila più di ieri. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale a 317.409. Risale anche l’incremento del numero delle vittime: 24 in un giorno, contro le 16 di ieri, per un totale di 35.918.

“Gli oltre 2.500 casi potrebbero essere una prima conseguenza della riapertura delle scuole, avvenuta ormai due settimane fa”, rileva il fisico Giorgio Sestili, fondatore e fra i curatori della pagina Facebook “Coronavirus: Dati e analisi scientifiche”. Tuttavia, rileva l’esperto, “il rapporto fra il numero dei casi e quello dei tamponi eseguiti resta ancora molto basso”.

Sono 52.647 gli attualmente positivi, 1.384 più di mercoledì. I dati del ministero della Salute confermano inoltre la crescita dei pazienti ospedalizzati: nelle terapie intensive ci sono oggi 291 persone, 11 in più nelle ultime 24, mentre nei reparti ordinari sono 3.095, cinquanta più di ieri. Il totale dei dimessi e dei guariti sale invece a 228.844 con un incremento di 1.140 in un giorno.