Ramacca, chiuso il panificio degli orrori

RAMACCA (CATANIA) – I carabinieri di Ramacca hanno denunciato un 59enne, titolare di un panificio. I militari hanno accertato che il commerciante, pur regolarmente iscritto alla camera di commercio, non aveva mai presentato al comune la prevista Scia (segnalazione certificata di inizio attività).

Dall’ispezione dei locali è emerso come il 59enne utilizzasse per la panificazione prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, custodendoli in ambienti non idonei dal punto di vista igienico-sanitario.

I carabinieri hanno sequestrato 9 sacchi di farina ancora sigillati (45 kg), 3 sacchi già aperti di farina e sesamo, 20 chili di pane. Contestate sanzioni amministrative per 10.000 euro per mancata comunicazione di inizio attività, mancanza del materiale di autocontrollo e mancanza delle procedure ai fini della sicurezza alimentare.

In relazione alla violazione di natura penale (prodotti alimentari e materie prime in cattivo stato di conservazione), è stata disposta l’immediata chiusura dell’attività e contestuale comunicazione al sindaco per l’adozione dei provvedimenti di competenza.