Si stacca finestra, ferita studentessa

MODICA – Una finestra di un’aula dell’Istituto musicale Giovanni Verga di corso Umberto a Modica si è staccata ed è finita su una studentessa, ferendola alla testa. La ragazza è stata trasportata con l’autoambulanza in ospedale ma per lei solo un leggero trauma cranico.

I tecnici dell’ex provincia di Ragusa hanno controllato tutti gli infissi dello stabile per evitare il ripetersi di in questi incidenti. Tra l’altro la maggioranza lo scorso anno era stata rinnovata. Per quanto concerne l’incidente, la precauzione assunta dal dirigente scolastico è stata quella di sospendere l’attività in presenza nel primo piano dell’istituto.