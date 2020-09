Una 53enne finisce in un terrapieno ai margini della strada provinciale Donnalucata-Cava d’Aliga

SCICLI (RAGUSA) – Ancora sangue sulle strade ragusane. Una donna russa di 53 anni, Velikanova Natalia Vassilievna, residente da anni a Cava d’Aliga, frazione di Scicli, è morta in seguito ad un incidente stradale autonomo avvenuto lungo la Sp Donnalucata-Cava d’Aliga, all’altezza del bivio per Arizza.

L’automobilista, per cause da accertare, ha perso il controllo dell’auto, una Fiat Punto, finendo in un terrapieno. Il corpo della donna è rimasto incastrato tra le lamiere contorte dell’auto.