La Sicilia peggiora: +170 contagi

Si aggiunge una vittima, a Palermo, e aumentano i casi giornalieri di coronavirus in Sicilia: sono 170 quelli delle ultime 24 ore (ieri 163). Ventinove, segnala la Regione, sono militari della marina sbarcati a Siracusa dalla nave Margottini. Circa 6.600 i tamponi effettuati, 90 i guariti. Tre persone in più sono ricoverate in terapia intensiva (in totale sono 19).

Questa la distribuzione dei 170 nuovi contagiati per provincia: 74 a Palermo, 33 a Siracusa, 17 a Trapani, Catania e Caltanissetta, 7 a Messina, 4 ad Agrigento, uno a Enna.

CINQUE STUDENTI POSITIVI A VITTORIA. Ci sono anche 5 studenti dell’Istituto comprensivo Filippo Traina di Vittoria tra i nuovi positivi al Covid. Nei giorni scorsi era risultata positiva una docente dello stesso istituto e seguendo i protocolli ministeriali le due classi della docente erano state esonerate dalle lezioni e tutti gli alunni sottoposti a tappeto. Oggi all’esito dei tamponi, la notizia che 5 alunni di queste due classi sono risultati positivi.

Sempre a Vittoria una sessantenne è stata ricoverata in terapia intensiva nell’ospedale-covid di Ragusa. Ieri anche due coniugi romeni rientrati dalla Francia ma residenti a Giarratana, piccolo comune montano ibleo, finora covid free, sono risultati positivi.

ITALIA STABILE. Resta stabile la curva dei contagi da Covid in tutta Italia: dai dati del ministero della Salute emerge che nelle ultime 24 ore c’è stato un incremento di 1.851 casi, circa 200 più di ieri ma con circa 15 mila tamponi in più: 105.564 contro 90.185. Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 314.861.

In leggero calo l’incremento delle vittime: 19 contro le 24 registrate martedì, per un totale di 35.894. Nessuna regione fa registrare zero nuovi casi e la Campania, ancora una volta, è quella con il maggior incremento, con 287 nuovi casi. Seguono il Lazio (+210), la Lombardia (+201), il Piemonte e la Sicilia (+170).

Sono 51.263 gli attualmente positivi, con un incremento di 633 malati nelle ultime 24 ore. Di questi 280 sono ricoverati in terapia intensiva, 9 in più rispetto a martedì, 3.047 sono invece nei reparti ordinari (uno meno di ieri) e 47.936 sono in isolamento domiciliare, con un incremento di 625 nelle ultime 24 ore. Sono infine 227.704 i dimessi e i guariti, 1.198 in più in un giorno.