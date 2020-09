Tenta di rapinare un uomo del cellulare in piazza Teatro Massimo, in manette 21enne bulgaro

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato il 21enne bulgaro Kolevi Meriouou Stanco per tentata rapina. Gli agenti sono intervenuti in piazza Teatro Massimo dopo la chiamata di un cittadino che ha segnalato un tentativo di rapina da parte di un uomo che, dopo averlo strattonato con violenza, ha cercato di strappargli dalle mani il cellulare. Grazie alle dettagliate descrizioni fornite dalla vittima, i poliziotti sono riusciti a bloccare il giovane bulgaro nella vicina via San Giuliano.