Sindaco di Villafrati tra 47 positivi

Chiuse le scuole comunali. E’ stata una delle prime zone rosse istituite in Sicilia

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Il sindaco di Villafrati Francesco Agnello è uno dei 47 risultati positivi dopo i 69 tamponi eseguiti in questi giorni dall’Asp nella zona, una delle prime zone rosse istituite in Sicilia durante il lockdown. “Dei 47 positivi riscontrati 33 vivono a Villafrati – dice il sindaco – gli altri sono residenti in altri comuni”.

“I sindaci sono stati avvisati. Le scuole resteranno chiuse tutta la settimana ma non dobbiamo allarmarci anche se la situazione è più grave di questa primavera. Tutto era circoscritto alla casa di cura Villa delle Palme, adesso i positivi sono diffusi nel paese e non ci sono grandi restrizioni. Invito tutti ad essere responsabili”. Il sindaco ha anche detto che sono stati eseguiti altri 131 tamponi e che in questi giorni l’Asp proseguirà con il tracciamento dei casi.