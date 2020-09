“Leghisti not welcome”: a Fontanarossa spuntano gli striscioni contro Salvini

Protesta in vista dell’arrivo a Catania del leader leghista, previsto per il 3 ottobre

Monta la protesta in occasione dell’arrivo di Matteo Salvini a Catania per il 3 ottobre. La rete siciliana ‘Mai con Salvini’ ha preparato la sua “accoglienza” per i primi tre giorni di ottobre con flash mob, incontri e manifestazioni.

Stamattina sono stati esposti striscioni con la scritta ‘Leghisti not welcome’, davanti ai principali ingressi dell’aeroporto. Il messaggio è rivolto agli uomini che Matteo Salvini ha chiamato a raccolta sui suoi canali social in occasione del processo.

“Pur di riempire le piazze siciliane – spiega Sara della Rete ‘Mai con Salvini’ – Matteo Salvini, chiama a raccolta leghisti da tutta Italia. Ma gli unici a non essere benvenuti nella nostra terra sono loro. La Lega al Sud non ha sfondato e così l’occasione del processo per il caso Gregoretti diventa l’ennesimo tentativo di venire a far campagna elettorale qui in Sicilia. Se pensavano di poter fare una Pontida del Sud, si sbagliavano”.