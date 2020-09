Impennata Covid: +163 in Sicilia

Un’altra vittima e nuovi casi in aumento (+92 a Palermo), ma più di 6.000 tamponi effettuati e record di guariti. Positivi un prete e un calciatore Il dettaglio per provincia

Un’altra vittima e un’impennata di casi: sono 163 in Sicilia i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri 102). Alto però il numero dei tamponi, più di 6.000, mentre è da record il numero di guariti: 118. C’è un ricovero in più in terapia intensiva (da 15 a 16), il totale degli attuali positivi sale 2.787.

Questa la divisione dei nuovi contagi per provincia: 92 a Palermo, 24 a Catania, 24 a Siracusa, 12 a Trapani, 5 a Messina, 4 a Caltanissetta, uno a Ragusa, uno ad Agrigento. Due malati sono migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa.

POSITIVO UN PRETE. Un prete della chiesa madre di San Giuseppe Jato (Pa) è risultato positivo al Covid e si trova in casa per la quarantena obbligatoria. E’ asintomatico e in buona salute. La messa nei giorni feriali in chiesa madre è sospesa. Nei giorni festivi e prefestivi viene regolarmente celebrata.

CALCIATORE CONTAGIATO. Contagiato anche un calciatore dell’Asd Ragusa. La società ha deciso di sospendere l’attività agonistica in attesa che tutti gli atleti e lo staff tecnico si sottopongano al tampone per accertare o meno il contagio. Intanto tutti si sono sottoposti in quarantena volontaria.

47 CASI A VILLAFRATI, C’E’ ANCHE IL SINDACO. Il sindaco di Villafrati Francesco Agnello è uno dei 47 risultati positivi dopo i 69 tamponi eseguiti in questi giorni dall’Asp nella zona, una delle prime zone rosse istituite in Sicilia durante il lockdown. “Dei 47 positivi riscontrati 33 vivono a Villafrati – dice il sindaco -, gli altri sono residenti in altri comuni”.

IN TUTTA ITALIA 24 MORTI. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.648 nuovi casi di coronavirus in tutta Italia (1.494 ieri), a fronte di 90.185 tamponi, quasi 40 mila più di ieri. I morti sono stati 24, in aumento rispetto ai 16 di ieri e alla media degli ultimi giorni. Il totale complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, sale a 313.011. Le vittime totali salgono a 35.875. Tra le regioni, quella con il maggior numero di nuovi casi è sempre la Campania (+286) seguita dal Lazio (+219) e dalla Lombardia (+203). Nessuna regione fa registrare zero casi.

I pazienti in terapia intensiva aumentano di altre 7 unità arrivando a 271, i ricoverati con sintomi di 71 unità e sono ora 3.048. In isolamento domiciliare ci sono attualmente 47.311 persone (+229), i positivi sono 50.630 (+307). I dimessi e guariti sono 226.506, aumentando di 1.316 unità.