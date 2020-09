Scena sospetta all’alba in via Medaglie d’Oro. Il complice scappa

CATANIA – Nella prima mattinata la polizia ha arrestato per furto d’auto il catanese Marcello Finocchiaro,pregiudicato di 47 anni. Gli agenti alle 5.10 hanno notato in via Medaglie d’Oro un individuo a bordo di una Fiat Panda che spingeva una Peugeot 206.

Alla vista dei poliziotti il conducente della Panda è scappato, facendo perdere le sue tracce, mentre il complice è stato bloccato. La macchina era stata da poco rubata.