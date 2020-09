Share Tweet Whatsapp Email

MINEO (CATANIA) – I carabinieri i Mineo hanno denunciato un 49enne e un 20enne di Catania, rispettivamente padre e figlio, per mancata iscrizione all’albo per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, mancata iscrizione all’attività di gestione rifiuti, violazione degli obblighi di comunicazione dei registri e dei formulari, porto di oggetti atti ad offendere e, solo per il più giovane, guida senza patente in condizioni di recidiva.

I militari hanno notato tra le strade di campagna della piana di Mineo un furgone Iveco Daily carico di rifiuti ferrosi ed elettrodomestici in disuso. I due erano sprovvisti di ogni autorizzazione e il più giovane non aveva mai preso la patente. Oltretutto il mezzo non aveva copertura assicurativa. A bordo trovate un’accetta metallica con il manico in ferro e due mazzette metalliche il cui porto era ingiustificato.