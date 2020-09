Spaccio di droga, 47enne in manette

FRANCOFONTE (SIRACUSA) – I carabinieri hanno arrestato Antonino Tuzza, 47 anni, noto alle forze dell’ordine, per detenzione di droga. L’uomo è stato trovato in possesso di 500 di marijuana, 70 di cocaina, 60 di sostanza da taglio. Nel corso della perquisizione, unitamente alla droga, sono stati sequestrati oltre 3mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tuzza è stato rinchiuso nel carcere di Cavadonna.