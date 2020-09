Trova portafoglio con dentro 1.850 euro, disoccupata lo consegna ai carabinieri

Share Tweet Whatsapp Email

SAN CATALDO – Trova un portafoglio con 1.850 euro e lo consegna ai carabinieri. Una cifra che avrebbe potuto far gola a tanti. Non è stato così per una donna di San Cataldo che con senso civico ha deciso che quei soldi dovevano tornare al legittimo proprietario.

La donna, una disoccupata di 30 anni, si è recata dai carabinieri per consegnare il portafogli trovato per strada con dentro documenti ed effetti personali, nonché 1.850 euro in banconote di vario taglio. Immediatamente è stato contattato il proprietario, un 27enne sancataldese, al quale è stato riconsegnato.