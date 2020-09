Share Tweet Whatsapp Email

MILITELLO VAL DI CATANIA (CATANIA) – I carabinieri di Militello in Val di Catania hanno denunciato un 63enne allevatore per tentato incendio. L’attenzione dei militari è stata attirata da una colonna di fumo proveniente dalle campagne della contrada Bognanni. Lì hanno trovato l’uomo intento ad appiccare il fuoco a sterpaglie in un appezzamento di sua proprietà. Il fuoco così acceso, però, rischiava di propagarsi facilmente nei terreni circostanti.