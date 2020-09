Incendi e vento, emergenza nel Palermitano

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Sono centinaia le chiamate ai vigili del fuoco per i numerosi incendi che si sono verificati in nottata nel Palermitano. I più vasti sono avvenuti a Carini, Altavilla Milicia, Giardinello, Partinico, Villagrazia di Carini e San Martino delle Scala.

Impegnate tutte le squadre di pompieri, intervenute insieme alle unità antincendio della forestale regionale. Le fiamme sono divampate in diverse zone all’imbrunire, quando i mezzi aerei non possono più alzarsi in volo per la scarsa visibilità.

Oltre agli incendi, decine gli interventi per il forte vento. A Palermo rami si sono spezzati cadendo in strada in viale Strasburgo, viale Diana, nel quartiere Zen, in via Cordova, in via Houel.