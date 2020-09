Fiamme dalla lavatrice, paura a Paternò

Incendio in un’abitazione al piano terra in via Pascoli: nessun ferito, solo danni a pareti e mobili FOTO

Share Tweet Whatsapp Email

Nella tarda mattinata di oggi, i vigili del fuoco di Paternò sono stati allertati per un incendio in un’abitazione al piano terra in via Pascoli a Paternò, in provincia di Catania.

Le fiamme provenivano dalla lavatrice posta nel vano lavanderia. Una volta spento l’incendio, l’elettrodomestico è stato portato all’esterno della casa dagli stessi pompieri intervenuti.

Non risulta che ci siano stati feriti, solo tanta paura da parte degli occupanti dell’abitazione, danni ad alcune pareti, mobili e suppellettili anneriti dal fumo e dai prodotti della combustione sprigionati dall’incendio.