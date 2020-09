Share Tweet Whatsapp Email

ENNA – Un giovane di 31 anni, gravato da diversi precedenti penali, è stato denunciato dalla polizia di Enna per aver messo in piedi l’ormai consolidato fenomeno della “truffa dello specchietto”, ovvero una sorta di risarcimento amichevole del danno dopo aver danneggiato lo specchietto di un’altra auto in transito. Sei gli episodi contestati: quattro a Troina e due a Piazza Armerina.