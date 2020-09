Catania . Pompieri al lavoro per un incendio nello stabilimento balneare “Las Vegas” di via Pagaro

Stamattina la squadra dei vigili del fuoco di Catania è intervenuta per l’incendio della fila centrale delle cabine in legno all’interno del lido “Las Vegas”, in via Pagaro, zona Vaccarizzo.

Diverse chiamate sono arrivate alla sala operativa, sul posto sono state inviate anche delle autobotti di rincalzo dalla sede centrale del comando provinciale. Da stabilire le cause dell’incendio.