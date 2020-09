Nascose morto trovato in casa della madre

Lentini . Il corpo del 67enne Francesco Di Pietro fu poi scoperto in una sacca in campagna: arrestato titolare di pompe funebri

SIRACUSA – I carabinieri hanno arrestato Adriano Rossitto, 37 anni, titolare di un’agenzia funebre, residente a Lentini, per distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere in concorso. Secondo i militari sarebbero stato lui a far ritrovare il cadavere di Francesco Di Pietro, 67 anni, bancario in pensione, il 25 agosto del 2019, nudo in una “body bag” (la sacca usata per la conservazione dei cadaveri) nascosta dietro un muro di cinta in contrada Ciricò di Carlentini.

L’autopsia stabilì che il 67enne era morto per cause naturali, e il corpo, seppur in stato di decomposizione, non presentava alcun segno di violenza. Il corpo era irriconoscibile ma gli investigatori grazie all’esame del dna riuscirono a risalire all’identità della vittima, che da qualche giorno era scomparso di casa.

I carabinieri, nell’indagine coordinata dal procuratore capo Sabrina Gambino e diretta dal sostituto Salvatore Grillo, hanno ricostruito i movimenti di Di Pietro, la mattina del 21 agosto, e al tempo stesso indagato sulla personalità e le abitudini del bancario che frequentava spesso l’agenzia di onoranze funebri gestita da Rossitto, con cui aveva allacciato rapporti amichevoli.

Ma proprio le dichiarazioni di Rossitto avevano insospettito i militari: troppe contraddizioni e anche alcune notizie come quella che la vittima era solita frequentare prostitute o che aveva allacciato una relazione con una donna romena, non avevano trovato riscontro.

Secondo i magistrati, Di Pietro, afflitto da una condizione personale di solitudine, avrebbe frequentato la madre del Rossitto, “decedendo forse mentre era nella casa della donna. Rossitto, probabilmente preoccupato di tutelare l’onorabilità della madre, si sarebbe prodigato per far sparire il corpo sbarazzandosene frettolosamente”, sostengono i carabinieri.