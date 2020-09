Covid, due positivi al Convitto Cutelli

Share Tweet Whatsapp Email

Dopo il caso della studentessa positiva al liceo Mario Cutelli, oggi risultano due casi positivi al Convitto Cutelli di via Vittorio Emanuele a Catania. E’ la stessa scuola a darne notizia.

“A seguito della comunicazione ufficiale avvenuta tempestivamente da parte delle famiglie e del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, per informare la Scuola della presenza di due studenti delle classi II C e II E del Liceo Classico Europeo, risultati positivi al Covid-19, si è attivata la procedura indicata dallo stesso Dipartimento. Pertanto, è stata disposta la misura di contenimento di quattordici giorni per le classi 2a C e 2a E”.

“Tenuto conto del consistente numero di docenti in comune tra le classi suddette del biennio/triennio, posti necessariamente in quarantena, si dispone la DDI, pur non sussistendo alcuna condizione emergenziale legata alla necessità di contenere il contagio, anche per le seguenti classi del Liceo Classico Europeo: 1aC, 1aD 2aA, 2aB e 2aD 4aA 5aE – aggiunge la scuola – Si rassicurano tutte le famiglie dell’avvenuta igienizzazione di tutti i locali e di tutte le superfici: banchi, sedie, maniglie, interruttori, sala mensa. Inoltre, si sottolinea che il monitoraggio della situazione è costante, in contatto continuo con l’autorità sanitaria competente, per una tempestiva informazione delle famiglie. Si invitano nuovamente le famiglie a rispettare rigorosamente le misure anti-contagio indicate nel protocollo di sicurezza pubblicato sul sito istituzionale, e a comunicare tempestivamente alla scuola qualsiasi situazione sanitaria importante”.