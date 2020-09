Chiuso per sanificazione l’Unep di Palermo

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Dopo i cinque i casi di Covid registrati fra il personale dell’ufficio esecuzioni del tribunale di Palermo, domani chiude per sanificazione una parte della cittadella della giustizia, l’Unep (Ufficio notificazioni esecuzioni e protesti).

Il sindacato Confintesa ha chiesto l’immediata chiusura dell’ufficio, nel palazzo ex Eas, e lo screening di massa dei dipendenti che lavorano nello stabile. Una richiesta che è stata accolta dal presidente della corte d’Appello Matteo Frasca, il quale ha fissato per domani mattina la sanificazione dei locali, mentre sia il palazzo vecchio che il palazzo nuovo saranno regolarmente aperti.

Nello stabile ex Eas invece per tutta la mattina sarà inibito l’accesso a tutti, dai magistrati al personale amministrativo, fino a conclusione delle sanificazioni. Oltre ai cinque dipendenti contagiati dell’ufficio Unep, sono in isolamento tutti i colleghi che negli ultimi giorni sono venuti a contatto con i positivi.