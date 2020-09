Temperature in picchiata nel giro di poche ore. E arriva la burrasca

D’accordo che è arrivato l’autunno, ma lo sbalzo sarà un po’ traumatico. Tra venerdì e sabato in Sicilia 10 gradi in meno: domani infatti sono previsti più di 30 gradi in diverse parti dell’Isola, con punte di 33; sabato invece le temperature massime si aggireranno intorno ai 23 gradi.

Non solo: anche l’Isola risentirà del maltempo che nel fine settimana colpirà l’Italia. I meteorologi prevedono l’arrivo di venti di burrasca, con possibili piogge.