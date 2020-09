Grandinata devasta la Piana di Catania

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Prima la pioggia battente che in due giorni ha allagato la città etnea, poi la grandine che ha devastato le colture. Si contano i danni soprattutto nella Piana di Catania per le violente precipitazioni che hanno principalmente colpito gli agrumeti e le arance in fase di maturazione”. Il grido d’allarme arriva dagli operatori del comparto agricolo e dalle associazioni di categoria.

“Ci stanno giungendo numerose segnalazioni da parte dei nostri associati – spiega il presidente di Confagricoltura Catania, Giovanni Selvaggi -; temiamo ci possano essere forti ripercussioni economiche per tutto il settore agricolo. Confagricoltura Catania invita i propri associati e gli imprenditori agricoli a segnalare i danni subìti negli ultimi giorni”.