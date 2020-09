Abbandonano auto con 800 kg di uva rubata

Share Tweet Whatsapp Email

LICODIA EUBEA (CATANIA) – I carabinieri di Caltagirone sono intervenuti a Licodia Eubea mercoledì notte per il furto di un grosso quantitativo d’uva.

I militari si sono attivati grazie alla collaborazione con i proprietari dei fondi agricoli che hanno segnalato nella serata precedente due auto nelle stradine di campagna che effettuavano strani movimenti.

Una pattuglia ha così effettuato un posto di controllo sulla strada statale 514 vicino al bivio Sciri di Sotto, dove effettivamente intorno alle 2 di notte hanno notato i veicoli segnalati, una Ford Fusion e una Lancia Lybra, entrambi grigi, mentre si avvicinavano, con direzione da Ragusa verso Catania.

I militari hanno immediatamente imposto l’alt ai malviventi i quali, nonostante fossero stati attivati il lampeggiante e la sirena, hanno optato per una rocambolesca fuga. Il guidatore della Lancia Lybra è infatti riuscito a dileguarsi, aiutato dal complice sulla Ford Fusion che ha interposto la sua auto con la gazzella.

Il malvivente, pur di sfuggire alla cattura, ha preferito percorrere a gran velocità la strada statale 194 a fari spenti e in contromano, tentando di speronare più volte la gazzella. Vista l’impossibilità di far uscire fuori strada l’auto dei militari, il malvivente si è lanciato dall’auto in corsa.

Poi, l’auto, priva di controllo, ha abbattuto il muro di recinzione di una proprietà privata, terminando la sua corsa in un sottostante agrumeto. L’auto dei malviventi conteneva circa 800 chili di uva