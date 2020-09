Sicilia: altri tre morti per coronavirus, un positivo sull’aereo Milano-Catania

Share Tweet Whatsapp Email

Ancora tre morti per coronavirus in Sicilia. Sono 89 i nuovi casi di contagio, su circa 6.000 tamponi effettuati. Ieri i positivi in più erano 108. I guariti sono 64, il totale degli attuali malati sale così a 2.412. Aumenta da 15 a 16 il numero dei ricoverati in terapia intensiva.

Questa la suddivisione dei nuovi positivi per provincia: 42 a Palermo (9 nella missione di Biagio Conte), 16 a Catania, 15 a Trapani, 9 a Ragusa, 3 a Caltanissetta, 2 a Siracusa, uno a Messina e uno a Enna. Uno dei contagiati è un migrante dell’hotspot di Lampedusa.

CORONAVIRUS A BORDO DELL’AEREO. Appello dell’Asp di Enna ai viaggiatori del volo Ryanair FR 5519 da Milano Malpensa a Catania del 18 settembre scorso con partenza alle ore 20.35 perché uno dei passeggeri arrivati nel capoluogo etneo alle 22.35 è risultato positivo al coronavirus.

“Il passeggero – dicono Calogero Gueli e Giuseppe Mazzola, dirigente medico e direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asp – è stato posto in isolamento fiduciario dal 18 settembre dopo che è risultato positivo al tampone rinofaringeo lunedì scorso. Tutti i contatti stretti sono stati posti in quarantena e sono stati informati gli organi competenti”. Il dipartimento di prevenzione dell’Asp di Enna lancia un appello a tutti coloro i quali hanno viaggiato in quel volo a mettersi in contatto urgentemente e mezzo mail covid19@asp.enna.it.

POSITIVA DONNA INCINTA A MARSALA. Una donna al nono mese di gravidanza è risultata positiva al coronavirus a Marsala. E’ stata ricoverata nel reparto Covid dell’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo, aperto ieri. E’ il secondo paziente, nell’arco di 24 ore, che occupa il reparto. Ieri, infatti, dato l’aggravarsi delle sue condizioni, era stato ricoverato un 60enne di Petrosino. La donna ricoverata è moglie di un fotografo che svolge la sua attività professionale per diversi eventi (prime comunioni e cresime). E per questo si attende l’esito del tampone sul marito.

ITALIA: 20 VITTIME E RECORD DI TAMPONI. Sale l’incremento dei contagiati dal coronavirus in Italia ma con il record di tamponi effettuati: nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.640 nuovi casi (dunque circa 250 più di ieri) però con 103.696 tamponi, il numero più alto dall’inizio dell’emergenza e oltre 16 mila in più rispetto a ieri.

Il totale dei contagiati, compresi vittime e guariti, sale così a 302.537. In aumento anche l’incremento delle vittime: dalle 14 di martedì alle 20 di oggi, per un totale di 35.758. In nessuna regione si registrano zero casi.

Sono 46.114 gli attuali positivi, 625 in più rispetto a ieri. Il bollettino giornaliero del ministero della Salute conferma inoltre la crescita costante dei ricoverati nei reparti ordinari- oggi sono 2.604, 54 in più rispetto a martedì -, dei pazienti in terapia intensiva, cinque più di ieri per un totale di 244, e di quelli in isolamento domiciliare che ora sono 43.212, con un incremento di 566 nelle ultime 24 ore. E’ invece di 995 l’incremento in un giorno dei dimessi e guariti per un totale di 220.665.