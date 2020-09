Piantagione di droga nascosta in un agrumeto

SIRACUSA – I carabinieri della Compagnia di Augusta e i colleghi dello Squadrone eliportato Cacciatori Sicilia hanno scoperto, in un agrumeto di circa 4 mila metri quadrati una piantagione di cannabis Indica coltivata nella località Santuzzi a Carlentini, nel Siracusano.

Nascoste dalla vegetazione sono state trovate 500 piante, tutte in fioritura avanzata, dell’altezza di 2 metri, con sistema di irrigazione a goccia, temporizzatore elettrico e materiale per l’essiccamento all’interno di piccole serre. Due persone, di 38 e 31 anni, sono state denunciate per produzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana.