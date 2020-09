Viola norme anti-Covid, chiuso Le Candele

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – La polizia di Stato ha chiuso per cinque giorni il locale “Le Candele” di via Faraone a Palermo per il mancato rispetto delle norme anticovid.

Gli agenti lo scorso 19 settembre hanno fermato uno spettacolo musicale con una band, pubblicizzato sui social, al quale erano presenti circa 200 persone, la quasi totalità delle quali non indossava la mascherina, così come previsto dalla normativa per il contenimento del contagio da covid-19.

Al gestore è stata notificata una sanzione amministrativa con sospensione dell’attività della durata di 5 giorni e una denuncia per avere organizzato abusivamente lo spettacolo musicale senza essere in possesso della prescritta licenza del questore e dell’agibilità .