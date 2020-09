In fiamme un fienile a Vizzini

Incendiati anche mezzi e attrezzi contenuti nella struttura, non si esclude la matrice dolosa del rogo. FOTO

La scorsa notte la squadra di vigili del fuoco del distaccamento volontario di Vizzini è intervenuta in contrada Torretta a Vizzini (CT) per spegnere un incendio di vaste proporzioni che ha interessato un fienile con oltre 400 balle di fieno.

All’interno della struttura erano custoditi anche dei mezzi utilizzati per triturare il fieno e una mungitrice elettrica, tutti rimasti coinvolti nell’incendio.

In supporto alla squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Vizzini è intervenuto un’autobotte da Catania. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Vizzini per gli accertamenti di loro competenza. Da una prima analisi dello scenario, non si può escludere la matrice dolosa dell’incendio.